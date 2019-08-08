Son Dakika Haberleri: Bu gurur Akhisar'ın
Son Dakika Spor Haber

Bu gurur Akhisar'ın

2 saat önce

ANKARA Eryaman Stadı'ndaki Süper Kupa finalinde dev rakibi Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, kupayı üst üste ikinci kez kazanma fırsatını tepse de son 4 kupa finalinde boy gösteren tek takım olmayı başardı.

Bu gurur Akhisar'ın, System.String[]

ANKARA Eryaman Stadı'ndaki Süper Kupa finalinde dev rakibi Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, kupayı üst üste ikinci kez kazanma fırsatını tepse de son 4 kupa finalinde boy gösteren tek takım olmayı başardı. Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da son finallerin tümüne abone olan Akhisar, ilk olarak 10 Mayıs 2018'de Diyarbakır'da oynanan Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek tarihi bir ilki başardı. Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanan yeşil-siyahlılar, kupa şampiyonu olarak Süper Lig şampiyonu Galatasaray'la 5 Ağustos 2018'de Konya'da oynadığı Süper Kupa finalini de seri penaltılarla 5-4 alarak çifte zafer yaşadı.
Geçen sezon sonunda Süper Lig'deki 7 yıllık macerasına nokta koyarak TFF 1. Lig'e düşmenin acısını yaşayan Manisa'nın ilçe takımı, ligdeki kötü performansına rağmen Türkiye Kupası'nda yine harikalar yarattı. Kupada üst üste ikinci kez finale çıkmayı başaran Akhisar, 15 Mayıs'ta Sivas'ta oynanan finalde öne geçmesine rağmen ligi de yine şampiyon tamamlayan Galatasaray'a son 10 dakikada 3-1 yenilmekten kurtulamadı. Güçlü rakibiyle yolları kupa finalisti olarak Süper Kupa finalinde tekrar kesişen 1. Lig ekibi, 90 dakika boyunca sarı-kırmızılıları zorlasa da yıkamadı. Maç boyunca Burhan, Vrsajevic gibi isimlerle net fırsatlardan yararlanamayan Akigo, kupayı bu kez kazanamasa da gönüllere taht kurdu.


Galatasaray, Süper Kupa, Eryaman, Akhisar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Falcao'dan heyecanlandıran Galatasaray paylaşımı
Falcao için flaş iddia! 6 yıllık evini boşalttı Marcao yaptığı hatalarla Fatih Terim'i adeta çıldırttı Beşiktaş'ta ayrılık! Mirin evini boşaltıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 13:23:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu gurur Akhisar'ın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]