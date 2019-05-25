Bu gurur Altınordu'nun

Spor Toto Elit U15 Ligi'nin Antalya'da oynanan finalinde Beşiktaş'ı seri penaltılarla 4-3 yenerek yine kupaya ulaşan Altınordu, 2014'ten bu yana 9 Türkiye şampiyonluğu elde etti. Altyapı modeli, kısa sürede kurduğu tesisler ve yetiştirdiği Avrupa çapındaki Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi futbolcularla yalnız Türkiye'de değil Dünya çapında tanınan İzmir temsilcisi, 5 yıl içinde tüm yaş gruplarında en az 1 kez şampiyonluğa ulaştı.

İlk Türkiye şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda U13 takımı ile elde eden Altınordu, bugüne kadar U14, U15, U16, U17 ve U19'da Türkiye şampiyonu oldu. Kırmızı-lacivertliler, 2016'da U19 Süper Kupa şampiyonu ve U14 Türkiye şampiyonu, 2017'de U13, U16 ve U17 Türkiye şampiyonu, 2018'de ise U19 ve U17 Süper Kupa şampiyonluğunu elde etti. Beşiktaş'la Antalya'da oynanan U15 finalinde seri penaltılarda 3 penaltı kurtaran kaleci Atahan Arslan, son kupayı getiren takımın yıldızı oldu.

- İzmir