Bu gurur Samsun'un: Türkiye'nin en büyük bayrağını göndere çekti - Son Dakika

Bu gurur Samsun'un: Türkiye'nin en büyük bayrağını göndere çekti

Bu gurur Samsun'un: Türkiye'nin en büyük bayrağını göndere çekti Bakımı yapılan Türkiye'nin en büyük bayrağı göndere çekilirken gözyaşları ile izlediler Samsun-Ankara karayolu üzerinde bulunan ve 2 bin metrekarelik boyutuyla "Türkiye'nin en büyük bayrağı" olma özelliğini taşıyan dev Türk...

Bu gurur Samsun'un: Türkiye'nin en büyük bayrağını göndere çekti

Bakımı yapılan Türkiye'nin en büyük bayrağı göndere çekilirken gözyaşları ile izlediler

SAMSUN - Samsun- Ankara karayolu üzerinde bulunan ve 2 bin metrekarelik boyutuyla "Türkiye'nin en büyük bayrağı" olma özelliğini taşıyan dev Türk bayrağı, bakımdan geçirildikten sonra yeniden göndere çekildi. Bu ana tanıklık eden bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye'nin en büyük bayrağı, Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun içerisinde 116 metrelik direkte dalgalanıyor. Bulunduğu konumdan dolayı rüzgardan etkilenen bayrağın belli aralıklarla bakımının yapılması gerekiyor. 450 kilogram ağırlığındaki bayrak ilk olarak direkten indiriliyor. Akabinde getirilen özel terzisi bayrağın yırtılan kısımlarını burada dikiyor. Sabah saatlerinde başlayan dikim işlemi akşam saatlerine kadar sürüyor. Temizlik ve diğer bakımlarının yapılmasının ardından 20 kişilik bir ekiple bayrak tekrar göndere çekiliyor. Yoldan geçenler ise devasa bayraktan gözünü alamıyor.

Bayrağı görmek için Almanya'dan geldiler

Almanya'da yaşayan gurbetçi Zuhal ve Orhan Akyüz çifti Türkiye turnesine çıktı. Samsun'a, Türkiye'nin en büyük bayrağını görmek için gelen çift, büyük bir sürprizle karşılaştı. Bayrağın göndere çekilme anına denk gelen çifte, akaryakıt işletme sahibi Yusuf Kesler jest yaptı. Bayrağı göndere gurbetçi çiftle birlikte çekti. Çift ise gözyaşlarını tutamadı.

"Bayrağı ait olduğu yere çekmek boynumuzun borcudur"

Bayrağın her hafta bakımının yapıldığını söyleyen akaryakıt firmasının yöneticisi Yusuf Kesler, "10 yıl önce bayrağımızı göndere çekmek için çalışmalara başlamıştık. 2 aylık bir süreç içerisinde bayrağı göndere çektik. 2 ayda bir bayrağımız yenileniyor. Rüzgarın çok olduğu zamanlarda bayrağın deforme olması halinde tadilatının yapılması boynumuzun borcudur. Bayrağımızın 7-8 gün arayla bakımı yapılıyor. Bizler Türk bayrağını bir gelinlik gibi gördüğümüz için tekrar tamir ederek ait olduğu yere çekmek için mücadele veriyoruz. İnşallah bir gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile bayrağı göndere çekeriz" dedi.

Bayrağın özel terzisi Ömer Yetik ise, "Günün belli saatlerinde gelerek bayrağımızı tamir ediyoruz. Buradaki arkadaşlar da yardım ediyor. 3-4 saat sürdüğü zamanlar da oluyor" diye konuştu.

Bayrağı göndere çekilirken duygulan Zuhal ve Orhan çifti ise bu ana şahitlik ettikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Bu gurur Samsun'un: Türkiye'nin en büyük bayrağını göndere çekti

Akaryakıt, Türkiye, Samsun, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu gurur Samsun'un: Türkiye'nin en büyük bayrağını göndere çekti - Son Dakika


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