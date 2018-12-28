Son Dakika Haberleri: Bu Güzergâhı Kullanacaklar Dikkat

Bu Güzergâhı Kullanacaklar Dikkat

16 dakika önce

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa karayolunun 4'üncü kilometresinin, elektrik iletim hattında yenileme işlemi dolayısı ile 29 ve 30 Aralık tarihlerinde belirli aralıklarla trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Bu Güzergâhı Kullanacaklar Dikkat, System.String[]
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa karayolunun 4'üncü kilometresinin, elektrik iletim hattında yenileme işlemi dolayısı ile 29 ve 30 Aralık tarihlerinde belirli aralıklarla trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Açıklamada, Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 29-30 Aralık 2018 tarihlerinde Eskişehir-Bursa devlet karayolunun 4'üncü kilometresinden geçmekte olan elektrik iletim hattında yenileme işlemi yapılacağı belirtilerek, "Belirtilen tarihlerde saat 12.00 -15.00 sıralarında yol belirli aralıklarla trafiğe kapatılacaktır. Konuyla ilgili güzergahı kullanacak sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri gerekmektedir" denildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:31 Kaynak: İHA

Aralık, Bursa, Eskişehir, 3. Sayfa
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