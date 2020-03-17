Bu haber Türkiye'yi "Mutlu" edecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bu haber Türkiye'yi 'Mutlu' edecek - Son Dakika Ekonomi

Bu haber Türkiye'yi "Mutlu" edecek

11 dakika önce

Mutlu Makarna A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Makarna Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Göymen, Türkiye'de makarna üretiminin iç pazar talebinin 4 katı kadar üretim gücüne sahip bir sektör olduğunu söyleyerek, ülkede makarna stoku ile ilgili sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

Bu haber Türkiye'yi

Mutlu Makarna A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Makarna Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Göymen, Türkiye'de makarna üretiminin iç pazar talebinin 4 katı kadar üretim gücüne sahip bir sektör olduğunu söyleyerek, ülkede makarna stoku ile ilgili sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle bazı vatandaşlar ihtiyacından fazla alışveriş yapınca makarna rafları boşalmıştı. Konuyla ilgili sevindiren haber ise Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Mutlu Makarnacılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen'den geldi. Göymen, Türkiye'de makarna üretiminin iç pazar talebinin 4 katı kadar üretim gücüne sahip bir sektör olduğunu söylerken, fiyatlarda da herhangi bir zammın olmadığını vurguladı. Boşalan rafların hızla dolacağını ifade eden Göymen, vatandaşlardan rahat olmalarını istedi.


"Bize gelen talep normalin çok üzerinde"


Kendilerine gelen talebin normalin çok üzerinde olduğunu belirterek, "Mutlu Makarna A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen, marketlerde bir yoğunluk olduğu doğrudur. Çünkü iç pazardan bize gelen talep normalin çok üzerindedir. Fakat ben buradan milletimize herhangi bir şekilde problem olmadığını net olarak söyleyebilirim" dedi.


"Türkiye'deki talebin 4 katı kadar üretim gücüne sahibiz"


Türkiye'deki iç pazar talebinin 4 katı kadar üretim gücüne sahip bir sektör olduklarının altını çizen Göymen, "Türkiye'deki makarna üretimi toplamda 2 milyon 500 bin tondur. Oysa iç pazar talebimiz 600 bin ton, yani neredeyse 4 katı kadar üretim gücüne sahip bir sektör var. Özellikle milletimizin rahat olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.


"Sadece firmamızın üretim kapasitesi 450 bin ton"


Sadece firmalarının üretim kapasitesinin 450 bin ton olduğunu vurgulayan Göymen, "Biz firma olarak Türkiye'nin yerli sermayeli en büyük firmasıyız. Sadece Mutlu makarnanın üretim kapasitesi 450 bin ton seviyesinde hemen hemen tek başımıza iç pazarı karşılayabilecek güçtedir. ve şu anda tüm sektörüm elinde buğday ham madde stoku mevcut, kesinlikle tereddüt edilecek bir durum yok. Vatandaşlarımız rahat olsun raflardaki boşalmanın sebebi insanların hızlı tüketim yapması 1 paket yerine 5 paket almasından kaynaklanıyor. Biz bunların yerini hızlıca dolduruyoruz. Firma olarak aldığımız çeşitli aksiyonlar var. Sektör olarak öncelikle ihracat üretimimizi durdurup iç pazara yöneldik" ifadelerini kullandı.


"Fiyatlarda kesinlikle zam yok"


Sektör olarak kesinlikle ürünlerine zam yapmadıklarını söyleyen Göymen, "Sektörümüzün kesinlikle fiyatlarında değişiklik yoktur. Hiçbir sektör üyesi ürününe zam yapmadı. Geçen haftada sektörümüzün değerli üyeleri açıklamalar yaptı. Bende aynı açıklamayı yapıyorum. Kesinlikle raflarda fiyat artışı olmadığını tüketicilerimiz görecektir. Birkaç internet sitesinin yapmış olduğu ve aslında makarna satışının çok fazla yapılmadığı sitelerde stokun ellerinde kalmamasından dolayı afaki fiyat koydular. Bunlar için de gerekli önlemler alındı" diye konuştu. - GAZİANTEP

Mutlu Makarna, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek         
21:19
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı         
19:06
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı         
17:10
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor         
17:09
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi         
16:35
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak         
15:41
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi         
15:35
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi         
13:34
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak         
13:12
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti         
13:01
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi         
11:40
Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 10:27:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu haber Türkiye'yi "Mutlu" edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]