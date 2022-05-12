Bu hafta 10 film vizyona girecek - Son Dakika
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Bu hafta 10 film vizyona girecek

12.05.2022 11:23
Bu hafta 10 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 10 film vizyona girecek.

Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 10 film vizyona girecek.

Selman Kayabaşı'nın yönetmenliğini üstlendiği dönem filmi "Kurtuluş Hattı", tarihi bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Hamdi Erdoğan, Gülsim Ali, Yusuf Aytekin, Emin Gürsoy ve Benian Dönmez'in başrollerini paylaştığı film, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra cepheden dönen ve yıllardır hasretini çektiği kıza kavuşmak isteyen bir gencin hikayesini anlatıyor.

"Allah Yazdıysa Bozsun"

Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk, Öznur Serçeler, Pelin Öztekin ve Emre Dinler'in rol aldığı "Allah Yazdıysa Bozsun" romantik komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Barış Yöş'ün yönetmenliğini yaptığı film, aşkı ıskalayarak 30'lu yaşlarına gelen genç bir kızın, en yakın arkadaşının nişanından sonra başından geçen olayları konu ediniyor.

"Vortex"

Arjantinli Fransız yönetmen Gaspar Noe'nun yeni filmi "Vortex", Başka Sinema dağıtımıyla vizyona girecek.

Başrolleri, gerilim-korku türünün ustalarındanDario Argento ile Françoise Lebrun, Alex Lutz ve Kylian Dheret'in paylaştığı yapım, yaşlılık ve bunamadan muzdarip sevgi dolu bir çiftin son günlerine odaklanıyor.

Her yaşam formunun kendi tünelinde yaşadığını anlatmak üzere, bölünmüş ekran tekniği kullanan Noe, filmdeki iki kameradan birinin arkasında yer alıyor.

"Tepki"

Ryan Kiera Armstrong, Zac Efron, Sydney Lemmon, Gloria Reuben ve Michael Greyeyes gibi isimlerin rol aldığı "Tepki"nin yönetmenliğini Keith Thomas üstlendi.

Stephen King'in aynı isimli romanından uyarlanan korku ve gerilim türündeki yapım, sıra dışı güçlere sahip bir kızın, kendisini ele geçirerek, ailesini kontrol altına almak isteyen kötü güçlere karşı korumak için verdiği savaşı konu ediniyor.

Haftanın yerli korku filmleri

Burhan Keskin'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu", Yunus Şevik'in yönettiği "Korku Takvimi" ile İlker Tunçay'ın yeni filmi "Mefruh: Vahşeti Cin", yerli korku filmi meraklılarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Haftanın animasyonları

Güney Koreli anime yönetmeni Seong-Hu Park'ın filmi "Jujutsu Kaisen 0: The Movie", Tomer Eshed'in yönettiği "Ejderham ve Ben" ile Arman Beisembayev'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Ağustos Böceği ve Karınca", vizyona girecek animasyon filmleri arasında yer alıyor.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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