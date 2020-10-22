"El-Zebir" - Son Dakika

"El-Zebir"

22.10.2020 09:27

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli olmak üzere 4 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli olmak üzere 4 film vizyona girecek.

Derrick Borte'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, Oscar ödüllü Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Anne Leighton ve Jimmi Simpson'un başrolleri paylaştığı "Dengesiz", sinemaseverlerle buluşacak.

Senaryosunu Carl Ellsworth'un kaleme aldığı gerilim ve aksiyon türündeki film, yoğun trafikte yaşadıkları sözlü tartışma sonrası bir adamın peşine takılmasıyla kendisini dehşet bir kovalamacanın içerisinde bulan Rachel'in hikayesini anlatıyor.

"Son Kale Hacıbey"

Deren Talu, Aleksandr Sokolov ve Yurdaer Okur'un başrollerinde yer aldığı "Son Kale Hacıbey", Osmanlı'nın son kalesi Hacıbey'de kılıçların gölgesindeki bir savaş ve aşk hikayesini ele alıyor.

Film, 18. yüzyıl sonlarında yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Osmanlı ve Tuna Siçi Kazaklarının Hacıbey Kalesi için verdiği mücadeleye odaklanıyor.

Ukrayna'nın Odessa kentinde çekilen, Türkiye, Ukrayna ve Gürcistan ortak yapımı tarihi, savaş ve aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Konstantin Konovalov gerçekleştirdi.

"Bay Link: Kayıp Efsane"

"Bay Link: Kayıp Efsane", uzun zamandır haber alamadığı yakınlarını arayan Mr. Link ve ona bu serüvende eşlik eden kaşif Sir Lionel Frost ile maceraperest Adelina Fortnight'ın hikayesini minik seyircilerle buluşturuyor.

Bu yıl Golden Globe'da "En İyi Animasyon" ödülünü alan filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Chris Butler gerçekleştirdi.

Haftanın animasyon türündeki tek filmi "Bay Link: Kayıp Efsane", vizyonda 3D seçeneğiyle de izlenebilecek.

"El-Zebir"

Korku türündeki yerli film "El-Zebir", çocukluğunda yaşadığı kötü olayların düğününün arifesinde nüksetmesi sonucu Tuğba'nın yaşadıklarını konu ediniyor.

Sinan Uzun'un yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Mustafa Kara, Cemalettin Çekmece, Ada Mural, Elis Büşra Kılıç ve Cemal Aşkın Alpçetin yer alıyor.

El-Zebir
El-Zebir
El-Zebir
El-Zebir

Türkiye, Osmanlı, Efsane, Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'El-Zebir' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı "Akıncı kazanamazsa mesleği bırakırım" dediği öne sürülen Adil Gür: Ersin Tatar beni aradı 5 gündür üst üste düşen dolar, 7,80'den işlem görüyor Kazada yaralanan kuryeye yardım etmek yerine aracının paspasını temizledi 64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu, bacak dekolteli pozuyla genç kızlara taş çıkarttı Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı ABD eski Başkanı Obama, megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım
Sao Paulo Kadın Takımı, Taboao'yu 29-0 yenerek tarihi bir skor elde etti Sao Paulo Kadın Takımı, Taboao'yu 29-0 yenerek tarihi bir skor elde etti         
10:09
G.Saray'da ikinci eleman krizi! Terim'le yönetim karşı karşıya geldi G.Saray'da ikinci eleman krizi! Terim'le yönetim karşı karşıya geldi         
09:58
Milyonlarca vatandaşa dev destek geliyor! İşte 2021 bütçesinin detayları Milyonlarca vatandaşa dev destek geliyor! İşte 2021 bütçesinin detayları         
09:55
Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu         
09:33
Hayat mücadelesi veren anneden yardım çığlığı: Çocuklarımla sokakta kalmak istemiyorum Hayat mücadelesi veren anneden yardım çığlığı: Çocuklarımla sokakta kalmak istemiyorum         
09:21
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti         
07:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
"Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak         
23:22
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu         
20:15
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 10:26:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "El-Zebir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei