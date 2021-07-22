Sinema - Arınma Gecesi: Sonsuza Dek - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 4 film vizyona girecek.

Yılda bir kez gerçekleştirilen arınma gününün, bir grup tarafından 1 günle sınırlı kalmayıp aralıksız bir sürece dönüştürülmek istenmesiyle gelişen olayları anlatan "Arınma Gecesi: Sonsuza Dek", yarın sinemaseverlerle buluşuyor.

Yönetmenliğini Everardo Gout'un üstlendiği filmin oyuncuları arasında Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Leven Rambin ve Cassidy Freeman bulunuyor.

Gerilim, bilim-kurgu ve aksiyon türündeki filmin senaryosunu James DeMonaco yazarken görüntü yönetmenliğini ise Luis David Sansans yaptı.