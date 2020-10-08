"Ölü Nöbeti" - Son Dakika

"Ölü Nöbeti"

08.10.2020 09:27

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.

Başrollerinde Oscar'lı oyuncu Mark Rylance, Johnny Depp ve en son Christopher Nolan'ın "Tenet" filminde rol alan Robert Pattinson'un yer aldığı "Barbarları Beklerken" izleyici ile buluşacak.

Ciro Guerra'nın yönetmen koltuğunda oturduğu yapım; yayılmacı imparatorluğun sınır kasabasında görevini sürdüren bir sulh yargıcının, isyana hazırlık yaptığı iddia edilen "barbarları" yakalayabilmek için gaddarca bir tutum sergileyen albayın yöntemlerini gördükten sonra imparatorluğa olan inancının sarsılmasını anlatıyor.

Venedik Film Festivali'nde yarışan film, Nobel Ödüllü yazar John Maxwell Coetzee'nin aynı isimli kitabından sinemaya uyarlandı.

"Vahşi Dostum"

Gilled de Maistre yönetmenliğindeki "Vahşi Dostum", 10 yaşındaki Mia'nın beyaz bir aslan olan Charlie'yle olan dostluğunu konu ediniyor.

Almanya, Fransa ve Güney Afrika ortak yapımı dram türündeki filmin başrollerinde Daniah de Villiers, Melanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan ve Lionel Newton yer alıyor.

"Ölü Nöbeti"

Keith Thomas'ın yönetmenliğini üstlendiği; Dave Davis, Menashe Lustig ve Malky Goldman'ın rol aldığı "Ölü Nöbeti", gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

"Aile Hükümeti"

Mehmet Yıldırım, Aslıhan Malbora, Alper Saldıran, Nail Kırmızıgül ve Gülhan Tekin'in başrollerinde yer aldığı "Aile Hükümeti"ni Burak Demirdelen yönetti.

Komedi türündeki film; bir köye öğretmen olarak atanan eğitimcinin, akraba evliliklerinin önüne geçmek için bulduğu çözüm sonrasında tüm köy halkının düştüğü trajikomik durumları konu ediniyor.

"Bir Psikopatın Günlüğü"

Haftanın yerli korku ve gerilim filmi "Bir Psikopatın Günlüğü"; kaçırılıp öldürülen hamile eşi ve doğmamış çocuğunun intikamını almaya çalışan bir adamın hikayesini odağına alıyor.

Samet Başormancı'nın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Burak Ergün, Elif Çiçek, İsmail Erzurum ve Kerem Kurt oynuyor.

"BoBoiBoy"

Nizam Razak'ın yönetmenliğini yaptığı animasyon filmi "BoBoiBoy", bir grup hazine avcısı tarafından kaçırılan arkadaşı Ochobot'u kurtarmak için mücadele veren BoBoiBoy ve arkadaşlarının macerasını konu alıyor.

Ölü Nöbeti
Ölü Nöbeti
Ölü Nöbeti
Ölü Nöbeti

Christopher Nolan, Türkiye, Film, Ölü, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Ölü Nöbeti' - Son Dakika

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