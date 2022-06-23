Bu hafta 6 film vizyona girecek - Son Dakika
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Bu hafta 6 film vizyona girecek

23.06.2022 13:19
Bu hafta 6 film vizyona girecek

Ssinema salonlarında bu hafta ikisi yerli 6 film vizyona girecek.

Ssinema salonlarında bu hafta ikisi yerli 6 film vizyona girecek.

"Romeo Juliet" ve "Muhteşem Gastly" filmlerinin yönetmeni Baz Luhrmann'ın yeni filmi "Elvis", müziğin efsane ismi Elvis Presley'nin hayatını beyaz perdeye taşıyor.

Austin Butler'ın Elvis Presley'i canlandırdığı filmde, ünlü oyuncular Tom Hanks ve Olivia Dejonge rol aldı.

Presley ve menajeri Albay Tom Parker arasındaki karmaşık ilişkiyi gözler önüne seren film, Elvis Presley'in müziğinin gelişimini ve unutulmaz bir müzisyene dönüşmesinin hikayesini ele alıyor.

"Yumrukları Gevşetmek"

2021 Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış Ödülü'ne layık görülen "Yumrukları Gevşetmek" adlı filmde, başrolleri Milana Aguzarova, Alik Karaev, Soslan Khugaev, Khetag Bibilov ve Arsen Khetagurov paylaştı.

Kuzey Osetya'daki eski bir maden kasabasında sevdiği ama kendisini bunaltan ailesinden uzaklaşmaya çalışan bir kadının hikayesini beyaz perdeye aktaran filmi Rus sinemacı Kira Kovalenko yönetti.

"Sünnet Çocuğu"

Aydemir Akbaş'ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve başrolünde oynadığı "Sünnet Çocuğu", at yarışı ve kumar sebebiyle aldığı borçları ödeyemeyen bir adamın hikayesini anlatıyor.

"Gizemli Köy"

Özcan Yiğit'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Gizemli Köy", korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Filmde, Toygun Ateş, Selahattin Taşdöğen, Eyüp Ergüven, Gülşah Susam ve Şengül Gökçen rol aldı.

"Siyah Telefon"

Ethan Hawke, Jeremy Davies, James Ransone, Madeleine McGraw ve J. Gaven Wilde'nin başrollerinde oynadığı "Siyah Telefon" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Scott Derrickson'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, çocukları hedef alan bir seri katil tarafından kaçırılıp ses geçirmez bir bodrumda tutulan 13 yaşındaki Finney'nin, odada yer alan ve bağlantısı bulunmayan siyah telefon aracılığıyla katilin önceki mağdurlarıyla iletişime geçmesi sonrası yaşananları konu ediniyor.

"Çılgın Kuşlar"

James Snider'in animasyon filmi "Çılgın Kuşlar", ilkbaharda Fernville'de orman hayvanları arasında bir gelenek haline gelen şarkı yarışmasını işliyor.

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Kaynak: AA

Elvis Presley, Cep Telefonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu hafta 6 film vizyona girecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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