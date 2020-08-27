Bu hafta 7 film vizyona girecek - Son Dakika

Bu hafta 7 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Bu hafta 7 film vizyona girecek, System.String[]

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Scott Martin'in yönetmenliğini yaptığı; Jason Patric, Lou Diamond Phillips, Christoph Sanders, Scott Martin ve Stephanie Beran'ın başrollerinde yer aldığı "Big Kill" izleyici ile buluşacak.

Aksiyon ağırlıklı Western türündeki film; Philadelphia'dan gelen bir yeni yetme, iki meşum, bir firari kumarbaz ve bir tehlikeli vaizin yollarının Big Kill kasabasında kesişmesiyle patlak veren olaylar etrafında şekilleniyor.

"Subay ve Casus"

Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Gregory Gadebois ve Melvil Poupaud'un rol aldığı "Subay ve Casus"u Roman Polanski yönetti.

Gerilim ve dram kırışımı dönem filmi, Emile Zola'nın ünlü "Suçluyorum/J'accuse" adlı mektubunu kaleme almasına da neden olan tarihi Dreyfus Davası'nı odağına alıyor.

Fransa ve İtalya ortak yapımı olan filmin hikayesi özetle şöyle:

"Genç bir subay olan Alfred Dreyfus, 1895 yılında Almanya'ya bilgi sızdırmakla suçlanır ve casusluk yaptığı gerekçesiyle Şeytan Adası'nda ömür boyu hapis cezasına çarptırılır. Askeri istihbarat biriminin başındaki Georges Picquart bilgi sızıntısının devam ettiğini keşfettiğinde, kendisini yalanlarla dolu tehlikeli bir labirentin içinde bulur."

"Kızıl Şampiyon"

Richard Wagamese'nin en çok satan romanından beyaz perdeye uyarlanan "Kızıl Şampiyon", Saul Kızılderili Atı'nın büyüme hikayesini konu ediniyor.

Stephen S. Campanelli'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Sladen Peltier, Forrest Goodluck, Ajuawak Kapashesit ve Michiel Huisman oynuyor.

"Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla"

Metin Güngör'ün uzun yıllardır üzerinde çalıştığı "Renklerde Kaybolan Hayat", sanat hayatı ve yaşantısıyla kendine has bir ressam olan Fikret Mualla'nın hikayesini anlatıyor.

Güngör'ün yönetmenliğini yapıp başrolünde de yer aldığı biyografi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Tayfun Sav, Okan Bayülgen, Şebnem Schafer ve Bedri Baykam gibi isimler de yer alıyor.

"İntikam Soğuk Duş"

Engin Akyıldırım'ın yönetmenliğini üstlendiği "İntikam Soğuk Duş"ta Gümrah Tolu, Sezen Aşırt, Alpay Atilla, Muhammet Toy ve Murat Emirhan rol aldı.

Korku türündeki film, ailesiyle sıradan bir hayata sahip olan bir gencin değişen yaşamını odağına alıyor.

"Cin Bebek 2"

Haftanın bir diğer yerli korku filmi olan "Cin Bebek 2", cin kavimleriyle kendi mücadelesini vermek durumunda kalan bir adamın hikayesini anlatıyor.

Buse Sevindik, Ömer Polat, Onur Çimen, Umut Şeddadi ve Esra Kocabaş'ın oynadığı filmi Bülent Aydoslu yönetti.

"Dinozorlar"

Izzy Clarke'nin yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon filmi "Dinozorlar", dinozor Fang ile yardımcısı Scale'in macerasını beyaz perdeye taşıyacak.

Philadelphia, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 09:41

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bu hafta 7 film vizyona girecek - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak Merkez Bankası'nın rezervleri 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi Bakan Albayrak'ın "Tehdit edildim" çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı Tilki ve ayı üzerinden tecavüz hikayelerinin yer aldığı masal kitabı için suç duyurusunda bulunuldu Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak Nwakaeme, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi: Trabzonspor'dan ayrılmayı düşünmüyorum Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı kuru üzüm alım fiyatı üreticiyi sevindirdi İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı         
13:02
Yaralıyı 1 kilometre sırtında taşıyan sağlık çalışanı, başarı belgesiyle ödüllendirildi Yaralıyı 1 kilometre sırtında taşıyan sağlık çalışanı, başarı belgesiyle ödüllendirildi         
12:59
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
El freni inik unutulan araç denize uçtu El freni inik unutulan araç denize uçtu         
12:36
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı         
12:27
Ronald Koeman'dan Messi'ye ayrılık kararı aldıran sözler: Ayrıcalıkların bitti Ronald Koeman'dan Messi'ye ayrılık kararı aldıran sözler: Ayrıcalıkların bitti         
12:05
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu         
11:50
Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi         
11:45
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış         
11:42
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti         
11:37
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458,3 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458,3 liradan işlem görüyor         
11:15
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı         
11:11
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı         
11:01
Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti         
09:25
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi         
09:00
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi 40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi         
08:40
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu         
08:40
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi         
08:40
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber         
08:39
Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada         
08:39
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var         
23:16
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım         
20:20
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı         
19:06
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi         
18:55
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı         
17:59
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 15:56:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu hafta 7 film vizyona girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei