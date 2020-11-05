Bu hafta 7 film vizyona girecek - Son Dakika

Bu hafta 7 film vizyona girecek

05.11.2020 09:49
Bu hafta 7 film vizyona girecek, System.String[]

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girecek.

Thomas Bezucha'nın yönetmenliğini yaptığı; başrollerinde Kevin Costner, Diane Lane, Jeffrey Donovan, Booboo Stewart ve Lesley Manville'nin yer aldığı "Gitmesine İzin Ver" izleyici ile buluşacak.

Oscar sahibi Amerikalı sinema oyuncusu Kevin Costner ve Diane Lane'li gerilim türündeki film, oğullarını kaybettikten sonra tek torunlarını bulmak ve ailelerine dahil etmek için uğraşan bir çiftin hikayesini konu ediniyor.

"Dürüst Hırsız"

Liam Neeson'un başrolünde oynadığı "Dürüst Hırsız", aşkı uğruna teslim olmaya niyetli bir banka soyguncusunun yozlaşmış FBI ajanlarıyla olan mücadelesini anlatıyor.

Liam Neeson'a Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan ve Anthony Ramos'un başrolde eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Mark Williams oturuyor.

Williams'ın senaryosunu Steve Allrich ile birlikte kaleme aldığı yapım, aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

"Yabancı"

Visar Morina'nın yönetmenliğini üstlendiği "Yabancı"nın oyuncu kadrosunda Sandra Hüller, Misel Maticevic, Rainer Bock ve Thomas Mraz yer alıyor.

Almanya ve Belçika ortak yapımı film, göçmen olması sebebiyle iş yerinde ayrımcılıkla karşılaşan bir kimya mühendisinin hikayesini odağına alıyor.

"Derin Korku"

Neasa Hardiman'ın yazıp yönettiği "Derin Korku", açıldıkları balıkçı tekneleriyle denizde mahsur kalan tayfanın, su kaynaklarında ortaya çıkan bir tür parazite karşı verdikleri hayat mücadelesini konu ediniyor.

ABD, Belçika, İngiltere, İrlanda ve İsveç ortak yapımı filmin başrollerinde Hermione Corfield, Dag Malmberg, Jack Hickey, Olwen Fouere ve Dougray Scott gibi isimler yer alıyor.

"85 Yazı"

François Ozon'un yazıp yönettiği "85 Yazı", Normandiya'da bir sahil kasabasında büyüme buhranıyla mücadele eden 16 yaşındaki bir gencin, arkadaşı ile tanıştıktan sonra değişen hayatını anlatıyor.

"Aşk Seni Bulur"

Fırat Kaya, Aslı Şimşek, Şevki Özcan, Tolga Öz ve Gökhan Daldık'ın rol aldığı "Aşk Seni Bulur"u Hakan Yücel yönetti.

Romantik komedi türündeki film, hovarda bir genç ile mahalleye yeni taşınan kız arasında geçen hikaye etrafında dönüyor.

"Son Şaka"

Erkam Bülbül'ün yönettiği haftanın bir diğer yerli yapımı "Son Şaka" komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan ve Özer Arslan'ın rol aldığı film; radyo kanalında yaptığı telefon şakalarıyla bilinen bir adamın, evlilik teklifi sırasında yaptığı şaka yüzünden kendini affettirmeye çalışmasını konu ediniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Liam Neeson, Türkiye, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bu hafta 7 film vizyona girecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti ABD'de protestolar büyüyor! Seçimlerdeki belirsizlik halkı sokağa döktü ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etti Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti
Güne yükselişle başlayan dolar 8,47'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,47'den işlem görüyor         
09:43
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı         
08:24
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?         
08:18
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı         
01:09
Boşandığı eşinden şiddet gören Sibel'in yardım çığlığı: Arkamda gözü yaşlı bir evlat bırakmak istemiyorum Boşandığı eşinden şiddet gören Sibel'in yardım çığlığı: Arkamda gözü yaşlı bir evlat bırakmak istemiyorum         
00:51
YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı         
23:01
ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti         
20:50
Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim         
19:43
İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı         
16:36
Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı         
16:25
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:10
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi         
14:29
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 09:58:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu hafta 7 film vizyona girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei