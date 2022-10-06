Bu hafta 7 film vizyona girecek - Son Dakika
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Bu hafta 7 film vizyona girecek

06.10.2022 14:46
Bu hafta 7 film vizyona girecek

Bu hafta 5'i yerli, 7 film vizyona girecek.

Bu hafta 5'i yerli, 7 film vizyona girecek.

Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy ve Robert de Niro'nun başrollerinde oynadığı "Amsterdam" izleyiciyle buluşacak.

David O. Russell'ın yönettiği ve senaryosuna imza attığı, 1930'lu yıllarda, tanık oldukları cinayetin zanlısı haline gelen ve Amerikan tarihindeki en çirkin entrikalardan birini ortaya çıkaran üç arkadaşın hikayesini işliyor.

"Evrenler Savaşı"

Dong-hoon Choi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Güney Kore filmi "Evrenler Savaşı", Goryeo Hanedanlığı'nın sonundaki efsanevi kılıcı ele geçirmek isteyen silahşor ve 2022'de bir insanın bedenine hapsedilmiş uzaylı bir mahkumun peşine düşenler arasında geçen hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.

Ryu Jun-yeol, Woo-bin Kim, Tae-ri Kim'in rol aldığı yapım, bilim kurgu sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

"Komutan"

Selahattin Sancaklı ve Mert Kılıç'ın yönettiği "Komutan", Suriye'de şehit düşen üç askerin naaşını Türkiye'ye getirmeye çalışan bir grup askerin mücadelesine odaklanıyor.

Dram ve aksiyon türündeki filmin başrollerinde Mert Kılıç, Aslıhan Güner, Can Kızıltuğ ve Emre Bulut oynadı.

"Kim Bu Aile?"

Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ ve Altan Erkekli'nin başrollerinde oynadığı "Kim Bu Aile?", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Bedran Güzel'in yönetmenliğini üstlendiği yapım, kariyerinin en önemli operasyonunda başarısız olunca açığa alınan ve kendisini bu duruma düşüren çeteyi gizlice takip edebilmek için devraldığı tavuk restoranında istemeden çok başarılı olan bir başkomiser ile operasyonda ona destek veren arkadaşları arasında geçen olaylar etrafında dönüyor.

"Efsane Takım: Bilim Kahramanları"

Suat Emuce'nin yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon film "Efsane Takım: Bilim Kahramanları", geliştirdiği biyolojik silahla dünyayı tehdit eden Sutung'a karşı mücadele eden süper kahraman ekibi Efsane Takım'ın hikayesini anlatıyor.

Haftanın korku filmleri

Mustafa Özer'in yönettiği; Şevki Özcan, Burcu Genç, Metin Kırmızı, Funda Yıldız ve Ali Doğu Arat'ın rol aldığı "İçimdeki Varlık" ile Aziz Özuysal'ın filmi "Yasaklı Köy" yerli korku filmleri olarak beyaz perdedeki yerini alacak.

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Kaynak: AA

Margot Robbie, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu hafta 7 film vizyona girecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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