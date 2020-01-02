Bu hafta 7 yeni film gösterimde - Son Dakika
Son Dakika Magazin Bu hafta 7 yeni film gösterimde - Son Dakika Magazin

Bu hafta 7 yeni film gösterimde

6 saat önce

RESMİ SIRLARGüney Afrikalı sinemacı Gavin Hood'un yönettiği ve Keira Knightley'in başrolünde oynadığı "Resmi Sırlar" izleyici ile buluşacak.

Bu hafta 7 yeni film gösterimde, System.String[]

RESMİ SIRLAR


Güney Afrikalı sinemacı Gavin Hood'un yönettiği ve Keira Knightley'in başrolünde oynadığı "Resmi Sırlar" izleyici ile buluşacak.


Hikayesi gerçek olaylara dayanan film; 2003'te İngiltere'nin dijital istihbarat servisi GCHQ'da çevirmen olarak çalışan Katharine Gun'ın, ABD'nin Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) aracılığıyla o dönem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşulacak olan Irak'ın işgaliyle ilgili aleyhte pozisyon alan ülkelerin temsilcilerinin telefonlarının dinlenmesiyle ilgili bir maile rastlayıp bunu basına sızdırmasını konu ediniyor.


Oscar'a aday gösterilmiş İngiliz sinema oyuncusu Keira Knightley'e; Matthew Goode, MyAnna Buring, Ralph Fiennes, Matt Smith, Indira Varma, Conleth Hill, Rhys Ifans, Katherine Kelly ve Jeremy Northam gibi isimler eşlik ediyor.


JUDY



Rupert Goold'un yönettiği ve Renee Zellweger'in başrolünde yer aldığı "Judy", 1968 yılında özel gösterilerde sahne almak için Londra'ya gelen oyuncu ve şarkıcı Judy Garland'ın yaşadıklarını anlatıyor.  Renee Zellweger'e Jessie Buckley, Rufus Sewell, Michael Gambon, Bella Ramsey, Gaia Weiss ve Diana Alexandra Pocol'un eşlik ettiği filmin hikayesi özetle şöyle:   "Sevilen şarkıcı ve oyuncu Judy Garland, 'Oz Büyücüsü' filminde rol almasından 30 yıl sonra bir gece kulübünde sergileyeceği özel bir gösteri için Londra'ya gelir. Burada geçmişi ve verdiği kararların muhasebesini yaparken, daha sonra kocası olacak müzisyen Mickey Deans ile fırtınalı bir aşk yaşamaya başlar."


2177 HACKER'LARI


Bilim kurgu filmi "2177 Hackerları", hayatına kastedilen bir olay sırasında hafızasını kaybeden bir adamın peşindekilerden kaçış hikayesini anlatıyor.  Jose Figueroa'nın yönetmenliğini yapıp senaryosunu yazdığı filmin başrollerinde Dominique Swain, Sean Patrick Flanery, Miracle Laurie, Shane Coffey ve Benton Jennings oynuyor.


BACURAU


Kleber Mendonça Filho ve Juliano Dornelles'in yönettiği "Bacurau", anneannesinin ölümüyle Brezilya'nın yarı kurak taşrasındaki köyüne dönen Teresa ile doğrudan kendilerini hedef alan şiddet olaylarına maruz kalan köy halkının yaşadıklarını konu ediniyor. Brezilya yapımı filmin başrollerinde ülke sinemasının tanınan oyuncularından Barbara Colen, Thomas Aquino, Silvero Pereira, Thardelly Lima, Rubens Santos, Sonia Braga ve Udo Kier rol aldı.


YABANİ



Olga Gorodetskaya'nın yönettiği "Yabani", tek çocuklarının kaybolmasından dört yıl sonra kendi çocuklarıyla yaşıt Vanya'yı evlat edinen Igor ve Polina çiftinin, ailelerine katılan bu yeni ferdi tanımaya başladıkça başlarından geçenleri konu alıyor.


Korku ve gerilim türündeki Rus yapımı filmin başrollerinde Sevastian Bugaev, Roza Khayrullina, Elena Lyadova ve Mikhail Safronov oynuyor.


GECE GELEN: CİN BEBEK


Haftanın yerli korku filmi "Gece Gelen: Cin Bebek", kendisine musallat olan cinden kurtulmaya çalışan genç bir kızın hikayesini odağına alıyor.  Buse Sevindik, Ömer Polat, Onur Çimen ve Gizem Tataroğlu'nun oynadığı filmi Bülent Aydoslu yönetti.


LAZ KİT


Yusuf Atıcı ve Zeki Akıncı'ın yönetmenliğini yaptığı; Tuğba Özay, Sinan Bengier, Ahmet Çelik, Esra Sönmezer ve Dost Elver'in rol aldığı "Laz Kit" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Keira Knightley, İngiltere, Irak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:20 
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