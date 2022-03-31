Bu hafta 9 film vizyona girecek - Son Dakika
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Bu hafta 9 film vizyona girecek

31.03.2022 10:39
Bu hafta 9 film vizyona girecek

Bu hafta yedisi yerli 9 film vizyona girecek.

Bu hafta yedisi yerli 9 film vizyona girecek.

Aksiyon filmi "Morbius"un başrollerinde Oscar ve Altın Küre ödüllü oyuncu Jared Leto'nun yanı sıra Jared Harris, Matt Smith, Adria Arjona ve Michael Keaton oynadı.

Daniel Espinosa'nın yönettiği film, bilim insanı Dr. Michael Morbius'un, sahip olduğu kan hastalığına deva bulmaya çalışırken, insanüstü-yarı vampir bir varlığa dönüşmesini işliyor.

"Ya Ben Ölürsem"

Faik Ahmet Akıncı'nın yönettiği "Ya Ben Ölürsem", yeni doğan çocuklarına otizm teşhisi konulan bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor.

Senaryosunu Yılmaz Suvacı'nın kaleme aldığı yapımda, Cenan Çamyurdu, Güliz Gündüz, Barış Koçak, Gizem Çıracı ve Hakan Tepe rol aldı.

"Yangın Gecesi"

Tatiana Huezo'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Yangın Gecesi" filminin başrollerinde Mayra Batalla, Norma Pablo, Memo Villegas, Alejandra Camacho ve Eileen Yanez oynuyor.

Dram türündeki film, uyuşturucu baronlarından korumak amacıyla kızlarının saçını kesip, dişlerini boyayarak çirkinleştirmeye çalışan anneler ve iş aramak için gidip bir daha asla dönmeyen erkeklerin olduğu bir köydeki üç küçük kızın hikayesini konu alıyor.

"Anadolu Leoparı"

Toronto Uluslararası Film Festivali'nin yanı sıra ulusal festivallerden de ödülle dönen "Anadolu Leoparı", bir hayvanat bahçesi müdürünün, kurumun özelleştirilmesini önlemek amacıyla verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Emre Kayiş'in yönetmenliğini üstlendiği filmde, Uğur Polat, İpek Türktan, Tansu Biçer, Ege Aydan, Seyithan Özdemir, Osman Alkaş ve Nuri Gökaşan oynadı.

"Halil"

Fethi Çağan Mertsöz, Yılmaz Yöndem, Serdar Noyan, Fahri Doymaz ve Şükran Çağman'ın rol aldığı "Halil"in yönetmenliğini Mehmet Elçi üstlendi.

Dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan genç bir adam, hayatını etkileyen durumdan kurtulabilmek ümidiyle "Haliller Grubu" adı verilen gizemli bir topluluğa katılır. Katıldığı oluşumda 'Halil' olabilmek isteyen adam, devletle bağlantıları olan görevler üstlenir."

"Doru Macera Ormanı"

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisine sunulan "Doru Macera Ormanı", ormanda kamp yapmakta olan Alaca'nın, hayvan sirkinin eline düştüğü hikayeyi konu alıyor.

"Osman Sekiz"

Ezel Akay'ın yönetmenliğini yaptığı, Tim Seyfi, Begüm Birgören, Kemal Uçar, Ezel Akay ve Hasan Akay'ın rol aldığı "Osman Sekiz", agorafobiden muzdarip bir adamın beş fantastik canavarla eski bir köşkte yaşarken başına gelen olayları anlatıyor.

"İblis: Karanlığın Sahibi"

Korku türündeki "İblis: Karanlığın Sahibi", büyük bir çabayla ulaştığı definenin cinler tarafından sahipli olması sonucunda çıkmaza giren Levent'in kendisini ve ailesini bu durumdan kurtarmak için verdiği mücadeleyi beyaz perdeye taşıyor.

"No: 26 Ölüm Çığlığı"

Batuhan Çelik'in yönettiği, Hande Öğüt, Barış Baktaş, Lola Polat, Berat Eren Adanalı'nın başrollerini paylaştığı "No: 26 Ölüm Çığlığı", dedelerinden kalma yazlıktaki kız kardeşine ulaşamayan Selin ile sevgilisi Barış'ın, yazlığa giderken başlarından geçenleri işliyor.

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Faik Ahmet Akıncı, Daniel Espinosa, Jared Leto, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bu hafta 9 film vizyona girecek - Son Dakika


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