Bu hafta 9 film vizyona girecek - Son Dakika

Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 9 film vizyona girecek.

İslam'ın doğuş hikayesini anlatan Mustafa Akkad'ın "Çağrı" filmi, Türkiye'de ilk kez gösterime girişinden yaklaşık 45 yıl sonra yenilenmiş 4K versiyonuyla beyaz perdede izlenebilecek.

Filmin oyuncu kadrosunda Oscar ödüllü başarılı oyuncu Anthony Quinn'in yanı sıra Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka, Michael Forest, Garrick Hagon ve Damien Thomas yer alıyor.

Hz. Muhammed'in hayatını ve İslamiyet'in doğuşunu en iyi anlatan film olarak bilinen ve İngilizce adı "The Message: The Story of Islam" olan 177 dakikalık film, 1976'da çekilmişti.

"Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları"

Sekiz kitaplık Harry Potter maceralarının öncesini konu alan "Fantastik Canavarlar" serisinin üçüncü filmi "Fantastik Canavarlar 3: Dumbledore'un Sırları", büyücülük dünyasını kontrol edip Muggle'ların sonunu getirmeyi planlayan Grindelwald'a karşı mücadele eden Albus Dumbledore, Newt Scamander ve arkadaşlarının macera dolu hikayesini konu alıyor.

Yönetmenliğini David Yates'in üstlendiği filmin senaryosu J.K. Rowling ve Steve Kloves imzası taşıyor.

"7"

Buğra Kekik'in yönetmenliğini yaptığı "7" adlı filmin başrollerinde Reha Özcan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hakan Bilgin, Selahattin Taşdöğen ve Şevki Özcan oynuyor.

7 farklı karakterin birbiriyle bağlantılı hikayelerini anlatan dram ve gizem türündeki filmin konusu kısaca şöyle:

"Ölmek üzere olan bir kadının son anlarındaki sözleri ile başlayan seride, kayıp bir kitabı arayan İngiliz bir kadın, eski sevgilisine zorbalık etmeye çalışan bir genç, yaşadığı kötü şeylerin üstüne aşık olan genç bir kadının karşılıksız aşkı, canlı bomba olarak kendisine yapılanlardan dolayı intikam almaya çalışan bir adam ve yıllar sonra cezaevinden çıkan bir kadının geçmişte yaşadıkları ve tüm bunların birbiriyle bağlantısı ele alınıyor."

"Lanetli Tapınak"

Metin Kuru'nun senaryosunu yazıp yönettiği "Lanetli Tapınak", Mısır tanrısı Isis'le iletişime geçmeyi başaran Lily'nin hikayesini konu alıyor

Gerilim türündeki filmin başrollerinde Behice Maurer, İlhami Adsal, Nihat Demirel, Gülay Say ve Abdullah Faruk Günaydın rol aldı.

"Zalo"

Yönetmenliğini ve senaristliğini Necati Aslan'ın yaptığı "Zalo", Malatya'da görevli valiyi soymaya kalkışan üç maraba ile zalim Zalo Ağa'nın hikayesini odağına alıyor.

Komedi türündeki filmin başrollerini Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Arslan, Ersel Şibil, Zafer Kora ve Halil Kumova paylaştı.

"Stardust"

Johnny Flynn, Marc Maron ve Jena Malone'nin başrollerini paylaştığı "Stardust" Gabriel Range yönetmenliğinde sinema perdesine taşındı.

Müzik tarihinin en büyük ikonlarından biri olarak bilinen David Bowie'nin sanat hayatının perde arkasınişleyen yapım, Bowie'nin kişisel yaşantısına ve sahne kimliğine ışık tutuyor.

"Troll: Kuyruklu Macera"

Kevin Munroe'nin animasyon filmi "Troll: Kuyruklu Macera", Trol Prensi Trym'ın, babası Kral Grom'u kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Haftanın korku filmleri

Ralph Waldo'nun yönettiği "Çıngırak" ile Erdal Şimşek'in yönetmenliğini üstlendiği "Azaim: Cin Mezarlığı" haftanın yerli korku filmleri olarak beyaz perdedeki yerlerini alacak.