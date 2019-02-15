Bu hafta altın, dolar ve borsa kazandırdı, euro kaybettirdi
32 dakika önce
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,26 artış kaydetti.
Borsa İstanbul
'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,26 artış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,81, dolar/TL yüzde 0,50 değer kazanırken, euro/TL ise yüzde 0,29 değer kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:35
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