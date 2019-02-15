Son Dakika Haberleri: Bu hafta altın, dolar ve borsa kazandırdı, euro kaybettirdi

Bu hafta altın, dolar ve borsa kazandırdı, euro kaybettirdi

32 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,26 artış kaydetti.

Bu hafta altın, dolar ve borsa kazandırdı, euro kaybettirdi, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,26 artış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,81, dolar/TL yüzde 0,50 değer kazanırken, euro/TL ise yüzde 0,29 değer kaybetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:35 

Borsa İstanbul, Ekonomi
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