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Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına karına kar kattı - Son Dakika

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına karına kar kattı

06.11.2021 09:25
Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına karına kar kattı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,04, altının gram satış fiyatı yüzde 1,17, dolar/TL yüzde 1,05, euro/TL yüzde 0,52 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.491,67, en yüksek 1.586,59 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,04 artarak 1.583,59 puandan tamamladı.

ÇEYREK 908 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,17 kazanımla 561,20 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,17 artışla 3.718 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 898 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 908 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 1,05 değer kazanarak 9,7090 liraya, avro da yüzde 0,52 artarak 11,1940 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,23, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,81 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,92 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına karına kar kattı

Cumhuriyet, Yatırım, dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına karına kar kattı - Son Dakika


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