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Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü - Son Dakika

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü

05.12.2021 09:24
Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,54, altının gram satış fiyatı yüzde 8,15, dolar/TL yüzde 10,85, euro/TL yüzde 10,69 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.776,77, en yüksek 1.914,13 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,54 artarak 1.910,41 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.261 LİRA OLDU

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 8,15 kazanımla 780 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 8,15 artışla 5.161 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.166 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.261 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO YÜZDE 10'DAN FAZLA DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 10,85 değer kazanarak 13,7950 liraya, euro da yüzde 10,69 artarak 15,5680 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 3,13, bireysel emeklilik fonları yüzde 5,56 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 10,81 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü

Cumhuriyet, Yatırım, dolar, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü - Son Dakika


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