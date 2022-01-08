Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü - Son Dakika

BIST 100 endeksi, en düşük 1.864,79, en yüksek 2.036,08 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 9,46 artarak 2.033,32 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.287 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,05 kazanımla 796,20 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,05 artışla 5.267 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.261 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.287 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 2,61 değer kazanarak 13,8080 liraya, euro da yüzde 2,38 artarak 15,6310 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,47, bireysel emeklilik fonları yüzde 4,00 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 4,85 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.