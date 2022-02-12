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Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü - Son Dakika

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü

12.02.2022 10:02

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,52, altının gram satış fiyatı yüzde 1,27 değer kazandı, euro/TL yüzde 0,67, dolar/TL yüzde 0,40 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.908,57, en yüksek 2.054,86 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,52 artarak 2.051,05 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.304 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,27 kazanımla 795 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,27 artışla 5.326 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.287 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.304 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,40 değer kaybederek 13,4920 liraya, euro da yüzde 0,67 azalarak 15,3810 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,45 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,93 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

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Yatırım Fonları, Cumhuriyet, dolar, Borsa, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü - Son Dakika
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