Bu hafta altın ve döviz kazandırdı
7 saat önce
Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,52, euro/TL yüzde 0,56, dolar/TL yüzde 0,46 değer kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:38
Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,52, euro/TL yüzde 0,56, dolar/TL yüzde 0,46 değer kazandı. Borsa İstanbul
'da işlem gören hisse senetleri ise haftalık bazda ortalama yüzde 0,83 azalış kaydetti.
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