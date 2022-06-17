Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından konuyla ilgili bir yorum da Bakan Nebati'den geldi

BIST 100 endeksi, en düşük 2.469,21, en yüksek 2.552,17 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,38 azalarak 2.533.33 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.689 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,88 kazanımla 1.030 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,87 artışla 6.901 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.658 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.689 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 1,81 değer kazanarak 17,3200 liraya, euro da yüzde 1,37 artışla 18,1310 liraya yükseldi.Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,30 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,21 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,32 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.