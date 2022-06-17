Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi - Son Dakika
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Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi

17.06.2022 19:48

Bu hafta ABD doları yüzde 1,81 değer kazanarak 17,3200 liraya, euro da yüzde 1,37 artışla 18,1310 liraya yükseldi. Hisse senetleri ise haftalık bazda ortalama yüzde 0,38 değer kaybetti,

BIST 100 endeksi, en düşük 2.469,21, en yüksek 2.552,17 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,38 azalarak 2.533.33 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.689 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,88 kazanımla 1.030 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,87 artışla 6.901 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.658 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.689 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 1,81 değer kazanarak 17,3200 liraya, euro da yüzde 1,37 artışla 18,1310 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,30 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,21 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,32 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.
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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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