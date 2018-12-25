Bu Hafta Babylon'da

Türkçe pop müzik sahnesinin kült isimleri ile yeni kuşağın gelecek vaadeden sanatçılarını aynı sahnede buluşturan "Kökler ve Filizler" serisinin ilk gecesinde Gülden Karaböcek ve Tuğçe Şenoğul, 26 Aralık Çarşamba Babylon'da müzikseverler ile buluşuyor.

"Kökler ve Filizler" serisi, artistic ideas ve Median Müzik Edisyon iş birliği ile popüler müzik tarihinin kült isimleri ile yeni kuşağın gelecek vaadeden sanatçılarını aynı sahnede buluşturuyor. Arabeskin ustalarından biri olarak 70'li yılların ilk yarısında sesinin ve şarkılarının kendine has tınısıyla her kesimin hayatında yer edinen Gülden Karaböcek, yarım asra yaklaşan kariyeri sonunda Türkiye popüler müzik tarihinin en önemli isimleri arasında yer aldı. "Sürünüyorum", "Dilek Taşı" gibi döneminin kült eserlerinin bestecisi ve yorumcusu olan Karaböcek, yenilikçiliğinden günümüzde de vazgeçmeden üretmeye devam ediyor. Median, Şah Plak ve Armageddon Turk'ün iki yıl süren çalışmalarının sonunda Karaböcek'in 14-17 yaşları arasındayken kaydedilmiş şarkıları orijinal kayıtları ve remixlerinin yer aldığı albümü geçtiğimiz Temmuz ayında yayımlandı.

Seni Görmem İmkansız ve Kahinar projeleriyle ismini duyuran söz yazarı ve besteci Tuğçe Şenoğul, solo projesinin ilk albümü "Gölgelerine"yi geçtiğimiz sene müzikseverler ile paylaştı. Tekinsizliğin duygusallık, naifliğinse şiirsel bir melankoliyle birleştiği albüm; varoluşun doğasındaki karanlığın ve korkuların yansımalarını aktarıyor. Yapım süreci iki buçuk yıl süren albümün prodüktörlüğünü Görkem Karabudak ve Taner Yücel üstlendi.

Yerli müzik sahnesinin synth-pop ekibi Jakuzi, 2018'deki son konseri için 27 Aralık Perşembe Babylon sahnesinde müzikseverler ile buluşuyor. 2015 yılında Kutay Soyocak ve Taner Yücel tarafından kurulan Jakuzi, "Koca Bir Saçmalık" ile bağımsız müzik sahnesine hızlı bir giriş yaptı. Synth-pop, darkwave ve new-wave ağırlıklı parçalarıyla dikkat çeken ekip; ilk albümleri "Fantezi Müzik"i kaset formatıyla, "Domuz Records" etiketiyle çıkardı. Albüm, Berlin merkezli plak şirketi "City Slang Records" etiketiyle ve dört yeni parçayla birlikte plak, cd ve dijital formatlarda tekrar yayımlandı. Avrupa'da Paris, Londra, Berlin, Amsterdam gibi pek çok şehirde konser veren Jakuzi; vokalde Kutay Soyocak, davulda Can Kalyoncu, bas gitarda Meriç Erseçgen, gitar ve synth'lerde Ahmetcan Gökçeer'den oluşuyor.

Türk müziğini disko ritimleriyle yeniden harmanlayan Hey! Douglas, 28 Aralık Cuma gecesi müzikseverler ile Babylon'da buluşuyor. Son zamanların başarılı solo projelerinden Hey! Douglas'ın 70'li yılların psikedelik, funk ve soul şarkılarını yine 70'lerin disko ritimleri ile harmanladığı altyapılar ve setlerden oluşan performansı ile müzikseverleri dans pistine davet ediyor.

İçlerinden geldiği gibi çalan Radyo Eksen DJ'leri 29 Aralık Cumartesi gecesi Radyo Eksen Yıl Sonu Partisi için setin başına geçiyor. Radyo Eksen DJ'leri indie rock'tan ska'ya, punk'tan hip-hop'a uzanan sınırsız seçkileriyle katılımcıları geç saatlere kadar Babylon'un dans pistinde tutmayı garanti ediyor.