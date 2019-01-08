Son Dakika Haberleri: Bu Hafta Babylon'da

Bu Hafta Babylon'da

1 saat önce

Babylon'un programında bu hafta, 11 Ocak Cuma "Etnik Bas" serisi kapsamında DJ Artz & Bugy ve 12 Ocak Cumartesi FOURinthePOCKET bulunuyor.

Bu Hafta Babylon'da, System.String[]

Ezhel'in "Müptezhel" albümünün prodüktörleri DJ Artz ve Bugy, "Etnik Bas" serisi kapsamında 11 Ocak Cuma akşamı Babylon'da sahne alacak.

Underground Türkçe rap dünyasının önemli isimlerinden DJ Artz ve Bugy, farklı coğrafyaların geleneksel müziklerini; bas ağırlıklı altyapılar, elektronik beat'ler, dub, trap, hip-hop, funk ve rock elementleriyle birleştiren sound'ları ile müzikseverleri dans pistine davet ediyor. "Etnik Bas" serisinde; kökeni İngiltere ve Jamaika soundsystem kültürüne, sokağa ve farklı dillere dayanan müzik tarzlarının yanı sıra protest duruşlarıyla dikkat çeken sürpriz isimler de gecenin konukları arasında yer alacak.

Ankaralı besteci, aranjör, prodüktör Bugy ve beatmaker, prodüktör DJ Artz uzun süredir rap dünyasında yaptıkları üretimlerle isimlerini duyurmayı başardı. Genç yaşlarına rağmen kariyerlerine birçok hit ve klasikleşen şarkının prodüksiyonunu sığdıran genç prodüktörler; dünyada yükselen New School hip-hop, trap ve urban müzik çatısı altında kendi özgün üretimlerini yaparak, başta Ezhel olmak üzere birçok müzisyenin albümlerinde yer aldılar. Ezhel'in 2017 senesine damga vuran "Müptezhel" albümünün prodüktörlüğünü yapan ikili, kısa süre içinde geniş kitlelere ulaştı. Bugünlerde çalışmalarını uluslararası seviyeye taşıyan DJ Artz ve Bugy, geniş bir yelpazeye sahip setleri ve sınırlı sayıda gerçekleştirebildikleri özel performanslarıyla kabin başında olacaklar.

Soul, funk, hip-hop ve R&B parçaları kendilerine özgün yorumları ile yeniden harmanlayan müzik topluluğu FOURinthePOCKET, 12 Ocak Cumartesi akşamı Babylon'da müzikseverlerle buluşacak.

Vokalde Elif Çağlar, saksafonda Toygun Sözen, klavyelerde Çağrı Sertel, bas gitarda Alp Ersönmez ve davulda Mert Önal gibi önemli müzisyenlerden oluşan FOURinthePOCKET; soul, hip-hop, funk ve R&B parçalarını özgün ve eğlenceli bir şekilde sunmaya devam ediyor. Erykah Badu, Jill Scott, Michael Jackson, Outkast, Kelis, Earth,Wind and Fire gibi önemli isimlerin parçalarını kendi tarzlarıyla yorumlayan beşli; funk, R&B ve soul müzik türlerinin etkileşimiyle ortaya koydukları eserleri, kendilerine özgü geçişler ve doğaçlama yetenekleriyle bütünleştiriyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:54 Kaynak: Bültenler

Babylon, Güncel
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