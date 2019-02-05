Bu Hafta Babylon'da

Babylon'un programında bu hafta, 7 Şubat Perşembe Atlantalı grup Algiers (öncesinde Jakuzi), 8 Şubat Cuma günü hip hop müzik sahnesinin kült ismi Kabus Kerim (öncesinde Grup Ses) ve 9 Şubat Cumartesi günü Bob Marley'in 74. Doğum Günü Kutlaması bulunuyor.

Atlanta çıkışlı grup Algiers ve öncesinde bağımsız müzik sahnesinin sevilen gruplarından Jakuzi, 7 Şubat Perşembe akşamı Babylon'da sahne alacak.

Gospel, noise ve post-punk gibi birbirinden farklı tarzları özgün bir şekilde harmanlayan Algiers, 2015'te kendi isimlerini taşıyan çıkış albümünü yayınladı. Büyüdükleri şehir olan Atlanta'da ırkçı ve kurumsal şiddeti kolektif olarak birinci elden şahit olup gözlemlemek, ekibi beraber müzik yapmaya itti. Eklektik, pozitif ve soul beat'leri ve aktivist duruşlarıyla insanlara şarkılarıyla umut vermeyi amaçlayan Algiers'ın 2017'de yayınladığı "The Underside of Power" albümünün prodüktörlüğünü Portishead üyesi Adrian Utley üstlendi.

2015 yılında Kutay Soyocak ve Taner Yücel tarafından kurulan Jakuzi, "Koca Bir Saçmalık" ile bağımsız müzik sahnesine hızlı bir giriş yaptı. Synth-pop, darkwave ve new-wave ağırlıklı parçalarıyla dikkat çeken ekip; ilk albümleri "Fantezi Müzik"i kaset formatıyla, "Domuz Records" etiketiyle çıkardı. Albüm, Berlin merkezli plak şirketi "City Slang Records" etiketiyle ve dört yeni parçayla birlikte plak, cd ve dijital formatlarda tekrar yayımlandı. Avrupa'da Paris, Londra, Berlin, Amsterdam gibi pek çok şehirde konser veren Jakuzi; vokalde Kutay Soyocak, davulda Can Kalyoncu, bas gitarda Meriç Erseçgen, gitar ve synth'lerde Ahmetcan Gökçeer'den oluşuyor. Yaklaşmakta olan ikinci albümleri için çalışmalarına devam eden ekibin yeni albüm öncesindeki son konseri için Babylon'da.

Türkçe hip hop müzik tarihine kazınmış kült oluşumlar Cartel ve Karakan'dan Kabus Kerim, "Etnik Bas" serisi kapsamında 8 Şubat Cuma gecesi Babylon'da kabine geçiyor.

Farklı coğrafyaların geleneksel müziklerini; bas ağırlıklı altyapılar, elektronik beat'ler, dub, trap, hip-hop, funk ve rock elementleriyle birleştiren sound'lar, "Etnik Bas" serisi ile Babylon'un dans pistine taşınıyor. "Etnik Bas" serisi kapsamında; kökeni İngiltere ve Jamaika soundsystem kültürüne, sokağa ve farklı dillere dayanan müzik tarzlarının yanı sıra protest duruşlarıyla da dikkat çeken isimler müzikseverlerle buluşuyor.

"Eskiden yeniye, daima ileriye" düsturuyla eski usul hip hop kültürünü yaşatan Cartel ve Karakan gruplarının eski üyelerinden Kabus Kerim, geniş Türkçe funk ve psikedelik seçkisinden oluşan setlerine bir yenisini müzikseverlerle buluşturacak.

Sevginin ve barışın temsilcisi Bob Marley'in 74. doğum günü, her yıl olduğu gibi 9 Şubat Cumartesi günü Babylon'da kutlanıyor.

Bu özel gecede kitleleri peşinden sürükleyen, özgürlüğe, sevgiye ve hayata tutkusunu her alanda ifade eden Bob Marley'in şarkıları müzikseverler tarafından hep beraber söylenecek.