Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, avro kaybettirdi - Son Dakika

Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, avro kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,44, altının gram satış fiyatı yüzde 0,08 ve dolar/TL yüzde 0,13 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,49 değer kaybetti.

Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, avro kaybettirdi, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,44, altının gram satış fiyatı yüzde 0,08 ve dolar/TL yüzde 0,13 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,49 değer kaybetti.


BIST 100 endeksi, en düşük 108.716,10, en yüksek 114.337,53 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,44 yükselerek 113.611,89 puandan tamamladı.


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,08 kazanımla 381,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 artışla 2.536,00 lira oldu. Geçen hafta 619,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 620,00 liraya çıktı.


Bu hafta ABD doları yüzde 0,13 değer kazanarak 6,8440 liraya yükseldi, avro ise yüzde 0,49 azalışla 7,6850 liraya geriledi.


Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,88 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,93 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 06:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, avro kaybettirdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek 70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı         
00:25
Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
00:13
Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı         
23:53
Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu         
23:44
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın         
23:38
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi         
23:29
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü         
23:20
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi         
22:53
İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı         
22:47
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor         
22:39
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi         
22:25
Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız         
22:23
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi         
21:58
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım         
21:43
İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı         
21:37
İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı         
21:36
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek         
21:35
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı         
21:20
Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı         
21:17
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi         
21:06
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi         
20:46
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı         
20:42
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti         
20:39
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı         
20:39
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı         
20:18
Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan         
20:12
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü         
20:02
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı         
19:59
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi         
19:52
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2020 01:14:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, avro kaybettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei