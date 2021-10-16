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Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürdü - Son Dakika

Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürdü

16.10.2021 09:25
Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürdü

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,83, altının gram satış fiyatı yüzde 3,96, dolar/TL yüzde 2,89, euro/TL yüzde 3,24 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.397,15, en yüksek 1.432,15 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,83 artarak 1.409,56 puandan tamamladı.

ÇEYREK 850 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,96 kazançla 525,20 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,94 artışla 3.481 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 818 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 850 liraya çıktı.

EURO 11 LİRAYA KOŞUYOR

Bu hafta ABD doları yüzde 2,89 değer kazanarak 9,1950 liraya, euro da yüzde 3,24 artarak 10,6710 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,40, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,74 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,15 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürdü

Cumhuriyet, Yatırım, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürdü - Son Dakika
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