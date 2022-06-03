Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürdü - Son Dakika
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Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürdü

03.06.2022 20:25

Bu hafta ABD doları yüzde 1,37 değer kazanarak 16,5250 liraya, euro da yüzde 1,23 artışla 17,7180 liraya yükseldi.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.466,70, en yüksek 2.623,17 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,66 artarak 2.601,25 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.611 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,65 kazanımla 982,80 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,67 artışla 6.585 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.585 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.611 liraya çıktı.

DOLAR 16,50'Yİ AŞTI

Bu hafta ABD doları yüzde 1,37 değer kazanarak 16,5250 liraya, euro da yüzde 1,23 artışla 17,7180 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,81 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,25 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,29 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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