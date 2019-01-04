Son Dakika Haberleri: Bu Hafta Borsa Kaybettirdi, Altın ve Döviz Kazandırdı

Bu Hafta Borsa Kaybettirdi, Altın ve Döviz Kazandırdı

1 saat önce

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,77 değer kaybederken, altın yüzde 3,23, dolar yüzde 2,73 ve avro yüzde 1,82 değer kazandı.

Bu Hafta Borsa Kaybettirdi, Altın ve Döviz Kazandırdı, System.String[]
Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,77 değer kaybederken, altın yüzde 3,23, dolar yüzde 2,73 ve avro yüzde 1,82 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 91.338,37, en düşük 87.399,02 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,77 azalışla 88.830,82 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,23 artışla 223,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,18 kazançla 1.493,00 lira oldu. Geçen hafta 353,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 365,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,73 artışla 5,4160 liraya, avro da yüzde 1,82 değer kazancıyla 6,1590 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,48, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,75 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 4,58 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:41 Kaynak: AA

Ekonomi
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