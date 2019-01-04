Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
28 dakika önce
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,77 azalış kaydetti.
Borsa İstanbul
'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,77 azalış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,23, dolar/TL de yüzde 2,73 değer kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:10
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