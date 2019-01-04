Son Dakika Haberleri: Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

28 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,77 azalış kaydetti.

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,77 azalış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,23, dolar/TL de yüzde 2,73 değer kazandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:10 

Borsa İstanbul, Ekonomi
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