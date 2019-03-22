Son Dakika Haberleri: Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

26 dakika önce

Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,57, dolar/TL yüzde 2,78, euro/TL de yüzde 2,35 değer kazandı.

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı, System.String[]
Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,57, dolar/TL yüzde 2,78, euro/TL de yüzde 2,35 değer kazandı
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:03 

Fi, Ekonomi
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