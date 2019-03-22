Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
26 dakika önce
Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,57, dolar/TL yüzde 2,78, euro/TL de yüzde 2,35 değer kazandı.
Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,57, dolar/TL yüzde 2,78, euro/TL de yüzde 2,35 değer kazandı
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:03
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