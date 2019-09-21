Son Dakika Haberleri: Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
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Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

56 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,75 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,87, dolar/TL yüzde 0,84, Euro/TL yüzde 0,46 değer kazandı.

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,75 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,87, dolar/TL yüzde 0,84, Euro/TL yüzde 0,46 değer kazandı.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:30 
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