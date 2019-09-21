Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
56 dakika önce
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,75 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,87, dolar/TL yüzde 0,84, Euro/TL yüzde 0,46 değer kazandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,75 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,87, dolar/TL yüzde 0,84, Euro/TL yüzde 0,46 değer kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:30
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