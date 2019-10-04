Son Dakika Haberleri: Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Son Dakika Ekonomi Haber

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

5 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,61 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,47, dolar/TL yüzde 0,60, avro/TL yüzde 0,94 değer kazandı.

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,61 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,47, dolar/TL yüzde 0,60, avro/TL yüzde 0,94 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 105.834,00, en düşük 102.062,00 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,61 azalışla 103.463,52 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,47 artışla 275,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,44 kazanımla 1.835,00 lira oldu. Geçen hafta 442,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 448,00 liraya çıktı.


Bu hafta ABD doları yüzde 0,60 değer kazanarak 5,6980 liraya, avro da yüzde 0,94 artarak 6,2510 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,33, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,48 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile karma ve değişken fonlar oldu.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın haftayı düşüşle kapattı! İşte son durum
Trabzonspor'dan Huawei ve Turkcell ile 52,5 milyonluk sponsorluk anlaşması Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 18:29:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]