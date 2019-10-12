Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
1 saat önce
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,29 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,60, dolar/TL yüzde 2,88, avro/TL yüzde 3,68 değer kazandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,29 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,60, dolar/TL yüzde 2,88, avro/TL yüzde 3,68 değer kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:26
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