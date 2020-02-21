Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı - Son Dakika Ekonomi

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

17 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,76 azalış kaydetti.

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,76 azalış kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gram altın 324 lira ile rekor tazeledi
Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 düştü Bakan Soylu, otobüs firmalarını uyardı: Ya doğru kurala uyarlar ya da 3 ayda bir güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız Milli elektrikli tren 29 Mayıs'ta test edilmeye başlanacak

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 20:52:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]