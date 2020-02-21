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Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
17 dakika önce
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,76 azalış kaydetti.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,76 azalış kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:34
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