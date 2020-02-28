Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı - Son Dakika
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Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 9,27 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,62, dolar/TL yüzde 1,86, avro/TL yüzde 3,54 değer kazandı.

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 9,27 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,62, dolar/TL yüzde 1,86, avro/TL yüzde 3,54 değer kazandı.


BIST 100 endeksi, en yüksek 114.984,40, en düşük 115.991,80 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 9,27 azalışla 105.993,65 puandan tamamladı.


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,62 kazanımla 326,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,60 artarak 2.168,00 lira oldu. Geçen hafta 526,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 530,00 liraya çıktı.


Bu hafta, ABD doları yüzde 1,86 değer kazanarak 6,2330 liraya, avro da yüzde 3,54 artışla 6,8450 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,22, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,37 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:32 Kaynak: AA
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