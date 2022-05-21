Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı - Son Dakika
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Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

21.05.2022 11:50

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,94 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 4,27, euro/TL yüzde 4,68, dolar/TL yüzde 2,70 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.372,35, en yüksek 2.424,54 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,94 azalarak 2.372,35 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.542 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,27 kazanımla 940 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,27 artışla 6.298 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.480 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.542 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 2,70 değer kazanarak 15,8880 liraya, euro da yüzde 4,68 artışla 16,7850 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,36 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,30 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,69 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Yatırım, dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı - Son Dakika


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