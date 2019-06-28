Son Dakika Haberleri: Bu hafta borsa kazandırdı
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Bu hafta borsa kazandırdı

23 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,62 artış kaydetti.

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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,62 artış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,15, dolar/TL yüzde 0,83, euro/TL yüzde 0,32 değer kaybetti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:18 
Borsa İstanbul, Ekonomi
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