Bu hafta borsa kazandırdı
23 dakika önce
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,62 artış kaydetti.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:18
'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,62 artış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,15, dolar/TL yüzde 0,83, euro/TL yüzde 0,32 değer kaybetti.
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