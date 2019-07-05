Bu hafta borsa kazandırdı
1 saat önce
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,26 artış kaydetti.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:17
'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,26 artış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,52, dolar/TL yüzde 2,20, euro/TL yüzde 3,69 değer kaybetti.
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