Son Dakika Haberleri: Bu Hafta Borsa Kazandırdı, Altın ve Döviz Kaybettirdi

Bu Hafta Borsa Kazandırdı, Altın ve Döviz Kaybettirdi

14 dakika önce

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 7,38 değer kazandı, altın yüzde 2,98, dolar yüzde 2,32 ve avro yüzde 3,37 değer kaybetti.

Bu Hafta Borsa Kazandırdı, Altın ve Döviz Kaybettirdi, System.String[]
Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 7,38 değer kazandı, altın yüzde 2,98, dolar yüzde 2,32 ve avro yüzde 3,37 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 98.662,21, en düşük 90.388,37 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,38 artışla 98.454,88 puandan tamamladı.


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,98 azalışla 221,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,96 değer kaybıyla 1.477,00 lira oldu. Geçen hafta 372,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 361,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,32 azalarak 5,3570 liraya, avro da yüzde 3,37 değer kaybederek 6,1060 liraya düştü.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,48 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:30 Kaynak: AA

Kapalıçarşı, Borsa İstanbul, Ekonomi
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