Son Dakika Haberleri: Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 7,38 artış kaydetti.

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 7,38 artış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,98, dolar/TL yüzde 2,32, avro/TL de yüzde 3,37 değer kaybetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:40 

Borsa İstanbul, Ekonomi
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