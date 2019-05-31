Son Dakika Haberleri: Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
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Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

46 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 5,25 değer kazanırken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,44, avro yüzde 3,93, dolar yüzde 3,87 değer kaybetti.

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 5,25 değer kazanırken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,44, avro yüzde 3,93, dolar yüzde 3,87 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 90.589,73, en düşük 85.309,68 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,25 artışla 90.589,73 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,44 azalışla 244,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,40 değer kaybıyla 1.630,00 lira oldu. Geçen hafta 408,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 398,00 liraya geriledi.
Bu hafta avro yüzde 3,93 değer kaybederek 6,5330 liraya, ABD doları da yüzde 3,87 azalarak 5,8400 liraya düştü.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,26, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,28 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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