Son Dakika Haberleri: Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
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Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

28 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,62 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,15, dolar yüzde 0,83, avro yüzde 0,32 değer kaybetti.

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,62 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,15, dolar yüzde 0,83, avro yüzde 0,32 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en yüksek 96.650,32, en düşük 94.519,12 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,62 artışla puandan 96.485,32 tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,15 azalışla 261,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,17 düşüşle 1.742,00 lira oldu. Geçen hafta 427,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 426,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,83 değer kaybederek 5,7660 liraya, avro da yüzde 0,32 azalarak 6,5670 liraya geriledi.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,62, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,99 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:43 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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