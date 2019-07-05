Son Dakika Haberleri: Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
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Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

4 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,26 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,52, dolar yüzde 2,20, avro yüzde 3,69 değer kaybetti.

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,26 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,52, dolar yüzde 2,20, avro yüzde 3,69 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en yüksek 100.500,80, en düşük 98.374,47 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,26 artışla puandan 95,634,78 tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,52 azalışla 252,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,44 düşüşle 1.682,00 lira oldu. Geçen hafta 426,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 411,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 2,20 değer kaybederek 5,6390 liraya, avro da yüzde 3,69 azalarak 6,3250 liraya geriledi.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,30, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:24 Kaynak: AA
Ekonomi
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