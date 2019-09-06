Son Dakika Haberleri: Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
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Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

38 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,35 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,04, dolar/TL yüzde 2,01, avro/TL yüzde 2,09 değer kaybetti.

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,35 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,04, dolar/TL yüzde 2,01, avro/TL yüzde 2,09 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 100.876,60, en düşük 96.737,68 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,35 artışla 98.987,48 puandan tamamladı.


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,04 azalışla 280,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,01 kayıpla 1.866,00 lira oldu. Geçen hafta 470,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 456,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,01 değer kaybederek 5,7150 liraya, avro da yüzde 2,09 azalarak 6,3190 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,24, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,75 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:26 Kaynak: AA
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