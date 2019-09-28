Son Dakika Haberleri: Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
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Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,90 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,99, dolar/TL yüzde 1,17, avro/TL yüzde 1,98 değer kaybetti.

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,90 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,99, dolar/TL yüzde 1,17, avro/TL yüzde 1,98 değer kaybetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:11 
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