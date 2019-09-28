Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,90 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,99, dolar/TL yüzde 1,17, avro/TL yüzde 1,98 değer kaybetti.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,90 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,99, dolar/TL yüzde 1,17, avro/TL yüzde 1,98 değer kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:11
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