Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi - Son Dakika

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

25.12.2020 18:31
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,26 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,63, dolar/TL yüzde 0,98, avro/TL yüzde 1,64 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,26 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,63, dolar/TL yüzde 0,98, avro/TL yüzde 1,64 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.368,58, en yüksek 1.438,49 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,26 artarak 1.426,03 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,63 kayıpla 458,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,65 azalışla 3.043,00 liraya geriledi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 743,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,98 değer kaybederek 7,5760 liraya, avro da yüzde 1,64 azalarak 9,2160 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,53 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,54 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul, Cumhuriyet, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi - Son Dakika Ekonomi


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