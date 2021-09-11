Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı - Son Dakika

BIST 100 endeksi, en düşük 1.427,77, en yüksek 1.478,73 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,04 azalarak 1.438,72 puandan tamamladı.

GRAM 485 LİRAYA GERİLEDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 kayıpla 485,20 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,37 azalışla 3.217 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 786 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yatay seyretti.

DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 1,52 değer kazanarak 8,42 liraya, euro da yüzde 1,04 artarak 9,9620 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,43 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,16 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.