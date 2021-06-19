Bu hafta borsa ve altın kaybettirirken, döviz kazandırdı - Son Dakika

BIST 100 endeksi, en düşük 1.388,71, en yüksek 1.468,95 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,78 azalarak 1.391,06 puandan tamamladı.

ÇEYREK 805 LİRAYA İNDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,49 kayıpla 497,20 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,49 azalışla 3.296 liraya geriledi. Geçen hafta 817 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 805 liraya indi.

EURO VE DOLAR DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 4,05 değer kazanarak 8,74 liraya, euro da yüzde 2,06 artarak 10,38 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,57 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,47 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.